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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:06100

На Сумщине прошли обыски по делу о незаконной продаже 4 тонн пороха

Полиция разоблачила преступную организацию, участники которой незаконно сбыли 4 тонны пороха с Шосткинского казенного завода "Звезда".

Во время сегодняшних обысков на территории восьми областей изъято полтонны взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, а также деньги и документы, с помощью которых легализовали списание взрывчатых веществ на одном из казенных предприятий. К проведению обысков привлекли более полутысячи правоохранителей.

Деятельность преступной организации задокументировали следователи Главного следственного управления и оперативники Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины по процессуального руководства прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Установлено, что злоумышленники в течение года создали разветвленную сеть поставки пороха. Взрывчатое вещество они получали с казенного предприятия, используя субъекты предпринимательской деятельности, которые занимаются обработкой и удалением опасных отходов, реализовывали «товар» с помощью одного из почтовых операторов. Только за последние восемь месяцев злоумышленники незаконно сбыли более четырех тонн взрывчатого вещества, получив около 4 миллионов гривен нелегального дохода.

Во время документирования противоправной деятельности членов преступной группы полицейские провели более тридцати контрольных закупок. Кроме того, правоохранители получили образцы веществ для экспертиз, провели соответствующие экспертные исследования и осуществили другие необходимые следственные и розыскные действия.

Сегодня, 15 июля, следователи и оперативники полиции совместно с работниками прокуратуры провели пятьдесят обысков на территории Львовской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской Черкасской, Донецкой, Киевской и Херсонской областей. К проведению процессуальных действий привлекли более 500 правоохранителей.

Во время обысков изъято более полтонны взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов и оборудования для их изготовления. Также изъяты денежные средства и документы, с помощью которых злоумышленники легализовали списания взрывчатых веществ на государственных предприятиях.

Сейчас участникам преступной группы готовится вручение сообщений о подозрении за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное группой лиц - ч. 3, ст. 28 ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Также решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Право Порох
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