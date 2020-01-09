Игорный бизнес: в Сумах не может быть казино, потому что нет 5-звездочных отелей Верховная Рада легализовала игорный бизнес, и по этому документу, в Сумах могут действовать максимум - игровые автоматы и букмекерские конторы, и то - только в помещениях отелей, рассказала руководительница городского управления стратегического развития Оксана Кубрак.

«Это будет зависеть от наших отельеров, если у них возникнет желание открыть игорный бизнес. Он официально заработает с 2021 года, подзаконные акты и регулирование будет определять Кабинет Министров. У нас гостиницы небольшие, где размещать, я не знаю, есть ли такая возможность в помещениях или нет. Насколько знаю, у нас 4 звезды есть одна гостиница и три являются трехзвездочными», - рассказала Кубрак.

Журналисты Суспільного пообщались с руководителями четырех отелей, работающих в Сумах. Ни один из них не готов сказать, воспользуются ли возможностью открыть у себя залы игровых автоматов или букмекерских контор. Это должны решить собственники бизнеса, а они ждут окончательный вариант документа.

Инициатором законопроекта о легализации игорного бизнеса является депутат от «Слуги народа» Олег Марусяк. Средства от возобновления работы игровых автоматов, казино и букмекерских контор, по его словам, должны идти на культуру, медицину, образование и спорт.

По закону, игровые автоматы смогут работать в гостиницах: в залах площадью 125-250 кв. метров, их должно быть от 25 до 50.

Букмекерские конторы имеют право работать только в 3-5-звездочных гостиницах, на площади не менее 50 кв. метров. Ставку можно будет сделать и онлайн. Разрешена также мгновенная лотерея. То есть, с использованием скретч-карты, а не электронно.

Устроить же казино, по закону, можно только в 5-звездочных отелях. Лицензию будет предоставлять специальная комиссия, подчиненная Кабинету Министров. Именно она будет регулировать игорный бизнес. Игроку должно исполниться 21 год.

По мнению юриста Сергея Ревы, легализация теневого игорного бизнеса может обогатить бюджет страны. При этом, есть сомнения в прозрачности работы контрольной комиссии.

Экспертизу законопроекта провело Национальное агентство по предупреждению коррупции. И нашло там ряд коррупционных рисков. В частности, коррупция, по мнению НАПК, может возникнуть из-за нечеткой процедуры внесения платы и получения лицензии.

Игорный бизнес в Украине запретили в мае 2009 года. В апреле 2016 года полиция проводила рейд в центральной части Сум, подозревая, что в одном из помещений под вывеской государственной лотереи работают игровые автоматы. 20 декабря 2019 года, по решению правительства, закрыли и лотереи.

За последние 7 лет, по словам пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, выявлено 166 уголовных преступлений, связанных с незаконным игорным бизнесом.

«Не все они дошли до суда, подавляющее большинство из них были закрыты. Поскольку экспертизы не подтверждали именно того факта, что в заведениях осуществлялось занятие игорным бизнесом, то есть доступ к азартным играм фактически опровергался. Но все же 20 обвинительных актов пришли в суд и в настоящее время 13 еще находится на рассмотрении суда. 7 человек были осуждены, 5 из которых оплатили штраф в размере 127 000 гривен и при чем было конфисковано все изъятое имущество. Один человек оплатил 85 000 гривен штрафа, и один оплатила 55 000 гривен», - рассказала Науменко.

По ее словам, среди производств, которые сейчас находятся на рассмотрении суда, есть дело в отношении организованной преступной группы, которая была уличена в начале 2020 года. «Это, фактически, три человека организовали так называемое казино. Тогда было изъято два покерных стола, 15 килограммов фишек, это было кафе на Роменской», - рассказала пресс-секретарь прокурора.