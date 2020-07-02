Четверть зарегистрированных на ВНО по географии на Сумщине не пришли сдавать тесты (видео)

Всего 15 июля на Сумщине работало 16 пунктов тестирования, из них 6 в Сумах. В 9.50 участников по одному запускают на пункт тестирования, измеряя температуру и проверяя документы. На написание работы участники ВНО имеют 2,5 часа. За это время нужно выполнить 54 задания, говорится в сюжете Суспільного.
Всего в Сумской области на ВНО по географии зарегистрировались 3199 человек рассказала куратор Сумской Харьковского регионального центра оценивания качества образования Валерия Ханикова.
«86 - были представители Черниговской области, которые принимали участие во ВНО по географии в округе г. Шостка. Не явились 848 человек, что составляет 26,5%. Тестирование происходило в обычном штатном режиме, ни одной апелляции не было зафиксировано и не было ни одного нарушения. Было недопущено два человека в пункты тестирования вследствие того, что участники пришли без документов», - рассказала Ханикова.
Результаты экзамена участники должны узнать не позднее 29 июля. Сколько баллов набрали, каждый узнает в своей информационной странице.
Завершится нынешняя основная сессия ВНО в пятницу, 17 июля - тестированием по химии. Те, кто не смог по уважительным причинам сдать экзамены в основную сессию, смогут протестировать свои знания во время дополнительной, которая будет проходить с 23 июля по 11 августа. Окончательные результаты дополнительной сессии нынешние абитуриенты должны получить до 14 августа.
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