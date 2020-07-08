В Сумах водитель «Ланоса» въехал в опору ДТП произошло сегодня, 16 июля, в 4:37 утра на конечный остановке по ул. Роменская.

По предварительной информации, мужчина, двигаясь в направлении выезда из города, не справился с управлением автомобиля, в результате чего колесом заехал на бордюр, а потом его отбросило на противоположную сторону дороги. От силы удара машина сложилась почти вдвое. Водитель госпитализирован. Подробности аварии выясняет полиция.

По заключению энергослужбы КП «Электроавтотранс», троллейбусы могут осуществлять движение без угрозы жизни пассажиров и прохожих. Мероприятия по восстановлению целостности столба будут проведены как можно быстрее, сообщает КП «Электроавтотранс».