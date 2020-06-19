Кому в Сумах сегодня отключили воду? «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: пр-т М. Лушпы, 9 (замена труб ГВС и ХВС в квартире), ул. Прокофьева, 36, ул. Ивана Сирко, 37 (замена кранов ХВС и ГВС в квартирах), ул. Ильинская, 12Г (замена коренных кранов в квартире), ул. Шевченко, 2 (замена труб ХВС, ГВС и счетчиков в квартире), ул. Ильинская, 10 (замена канализационного стояка в квартире), ул. Ремесленная, 15 (замена стояков ХВС и ГВС в квартире), ул. С Табалы (Севера), 30, ул. Прокофьева, 29, ул. СКД, 12 (замена стояков ХВС и ГВС в квартирах), проезд 3-й Парковый (замена стояков ХВС в квартире).