Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:33490

Новые случаи коронавируса на Сумщине в Белополье и Глухове

По состоянию на 16 июля в Сумской области 348 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 2 человек: г. Белополье - 1, г. Глухов - 1.

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выписаны 304 человека, из них 4 - за прошедшие сутки (г. Сумы - 2, г. Путивль - 2).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 100 случаев заболевания (86 человек вылечились), в Сумском районе - 20 (19), г. Ахтырка - 27 (26), г. Конотоп - 19 (19), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 34 (31 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 15 (15), Тростянецкий район – 37 (29 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 4 (2), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 15 (10), Глуховский район – 5 (3), г. Глухов – 11 (9), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 1 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 17 (14), Путивльский район – 9 (9), Краснополье – 1 (1), Великая Писаревка – 2 (1).

Фото
Общество Коронавирус
view counter

По тематике

На Сумщине два новых случая коронавируса
Сегодня 09:01

На Сумщине два новых случая коронавируса

На утро 16 июля в Сумской области подтверждено 348 случаев заболевания COVID-19....

Вчера 16:38

В Сумах коронавирус подхватили полицейский и прокурор

Сегодняшнюю статистику в Сумах пополнили два новых случая коронавируса....

На Сумщине уже 346 случаев коронавируса: подробности
Вчера 09:38

На Сумщине уже 346 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 15 июля в Сумской области 346 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

В Сумском роддоме на самоизоляции 16 санитарок из-за коронавируса у коллеги
14.07.2020 17:43

В Сумском роддоме на самоизоляции 16 санитарок из-за коронавируса у коллеги

16 санитарок роддома в Сумах остаются на самоизоляции после обнаружения у их коллеги коронавируса....

Сумщина вышла на 4-е место по проценту выздоровевших от коронавируса
14.07.2020 13:15

Сумщина вышла на 4-е место по проценту выздоровевших от коронавируса

На утро 14 июля в Сумской области 341 случай заболевания COVID-19 (4 за сутки), вылечились 297 человек....

Новости

Новые случаи коронавируса на Сумщине в Белополье и Глухове
Сегодня 09:33
В Сумском роддоме на самоизоляции 16 санитарок из-за коронавируса у коллеги
14.07.2020 17:43
30 років тому Україна стала суверенною
Сегодня 09:13
Сумчан закликають суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати загоряння у природних екосистемах
Сегодня 09:06
На Сумщине два новых случая коронавируса
Сегодня 09:01
Кому в Сумах сегодня отключили воду?
Сегодня 08:58
До уваги підприємниць Сумщини: SheExports запускає освітню програму #She’sNext для жінок-підприємниць та власниць малого бізнесу
Сегодня 08:34
У Лебединському художньому музеї відкриють виставку «Урочище Бурлюк»
Сегодня 08:01
В Сумах водитель «Ланоса» въехал в опору
Сегодня 07:24
Четверть зарегистрированных на ВНО по географии на Сумщине не пришли сдавать тесты (видео)
Вчера 21:41
Игорный бизнес: в Сумах не может быть казино, потому что нет 5-звездочных отелей
Вчера 21:35
На Сумщине прошли обыски по делу о незаконной продаже 4 тонн пороха
Вчера 21:06
view counter

Статьи

Как спасали больного ботулизмом глуховчанина
Вчера 19:57
"СумАрки": П'ять арок у Сумах можуть стати туристичними об'єктами
Вчера 17:14
Косівщинська птахофабрика ТОВ «Авіс–Україна» звітує про результати благодійного заходу «Допомагаємо разом»
Вчера 15:04
Тренды летних платьев 2020: что стоит выбрать
Вчера 14:05
Безболісне та ефективне лікування анальної тріщини
Вчера 13:19
Температурный скрининг, антисептики и маски: в Минздраве рассказали о правилах обучения в школах с сентября
Вчера 11:33
Дмитро Живицький: «Бездарне управління житлово-комунальним господарством вбиває сумчан!»
14.07.2020 10:01
Губернатор Сумщины и его молодая команда
14.07.2020 08:57
Массажный валик от головной боли и целлюлита
13.07.2020 11:51
До Дня родини: правові аспекти цивільного шлюбу
08.07.2020 15:02
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.07.2020 11:57
Нырнуть уговорили случайно: эксклюзивные подробности гибели молодой чиновницы на Сумщине
08.07.2020 10:29
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.