В Сумах будут судить чиновника мэрии за взятку За получение 7500 грн неправомерной выгоды будут судить служащего городского совета.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении ведущего специалиста одного из отделов департамента инфраструктуры города Сумского городского совета, который за неправомерную выгоду согласовал разрешительные документы.

По данным следствия, указанный служащий 4 мая 2020 года получил от сотрудника гаражного кооператива 7500 грн за согласование и изготовление разрешительных документов относительно вырубки насаждений на земельном участке в пределах г. Сумы.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, а так же просьба предоставить такую выгоду) УК Украины. За содеянное ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Досудебное следствие проведено Следственным управлением ГУ ЧП в Сумской области по материалам Управлением стратегических расследований, сообщает пресс-служба прокуратуры области.