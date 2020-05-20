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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:26644

В Сумах будут судить чиновника мэрии за взятку

За получение 7500 грн неправомерной выгоды будут судить служащего городского совета.

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении ведущего специалиста одного из отделов департамента инфраструктуры города Сумского городского совета, который за неправомерную выгоду согласовал разрешительные документы.

По данным следствия, указанный служащий 4 мая 2020 года получил от сотрудника гаражного кооператива 7500 грн за согласование и изготовление разрешительных документов относительно вырубки насаждений на земельном участке в пределах г. Сумы.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, а так же просьба предоставить такую выгоду) УК Украины. За содеянное ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Досудебное следствие проведено Следственным управлением ГУ ЧП в Сумской области по материалам Управлением стратегических расследований, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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