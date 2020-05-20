В Сумах будут судить чиновника мэрии за взятку

Прокуратурой Сумской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении ведущего специалиста одного из отделов департамента инфраструктуры города Сумского городского совета, который за неправомерную выгоду согласовал разрешительные документы.
По данным следствия, указанный служащий 4 мая 2020 года получил от сотрудника гаражного кооператива 7500 грн за согласование и изготовление разрешительных документов относительно вырубки насаждений на земельном участке в пределах г. Сумы.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, а так же просьба предоставить такую выгоду) УК Украины. За содеянное ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Досудебное следствие проведено Следственным управлением ГУ ЧП в Сумской области по материалам Управлением стратегических расследований, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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