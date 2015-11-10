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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:45256

На Сумщине за полгода гражданами Украины усыновлены 14 детей

По информации областной службы по делам детей, в этом году 3 детей усыновлено из центров социально-психологической реабилитации, 4 - из учреждений институционального ухода и воспитания детей, 7 - из семей опекунов и приемных семей.

«И для нас, и для ребенка, прежде всего, очень важно, чтобы он воспитывался, рос и развивался в семейной атмосфере, в любви, заботе и безопасности», - отметил начальник областной службы по делам детей Юрий Калиновский.

Сейчас в области функционирует 30 детских домов семейного типа (ДДСТ), в них 199 детей и 144 приемные семьи (ПС), в них 275 детей. В течение 6 месяцев текущего года на Сумщине создан 1 ДДСТ и 4 ПС.

Количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, взятых на учет службами по делам детей составляет 2054 ребенка. Из них под опекой / попечительством находится 1432 статусных ребенка. Всего в течение I полугодия 2020 назначены опека / попечительство над 105 детьми.

По итогам I полугодия 2020 услугами патроната воспользовалось 15 детей из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах После окончания срока пребывания в патронатной семье: 8 - возвращены в биологическую семью; 1 - устроено в приемную семью; 5 - продолжают находиться в патронате; 1 - повторное устройство.

На конец полугодия текущего года в семьях патронатных воспитателей находится 5 детей из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Общество Усыновление
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