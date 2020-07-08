Полиция Сумщины разыскивает мошенника, который выманил у пожилых супругов 30 тысяч

Правоохранителям, которые прибыли по вызову, 83-летняя женщина и ее 85-летний муж рассказали, что им на стационарный телефон позвонил неизвестный. Он назвался врачом и сообщил, будто их внук попал в страшное дорожно-транспортное происшествие и нуждается в срочном дорогом лечении, а потому они должны немедленно собрать и передать через курьера 30000 гривен. Испугавшись за жизнь родного человека, они четко выполнили указания собеседника. Правда, передавая деньги «курьеру», потребовали от него расписки, надеясь таким образом избежать мошеннической ловушки.
Правоохранители начали комплекс оперативных и розыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и места его нахождения в рамках открытого по данному факту уголовного производства по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины.
Работники полиции в очередной раз настоятельно рекомендуют не доверять незнакомым собеседникам, не поддаваться психологическому давлению с их стороны, обязательно проверять информацию, которую они вам сообщают. Также ни при каких обстоятельствах не впускайте в свой дом неизвестных, не передавайте собственные средства посторонним лицам, кем бы они ни назывались и какими бы сострадательными и заботливыми вам не казались.
Кроме этого, работники полиции призывают: если у вас есть пожилые родственники, родители, бабушки или дедушки - рассказывайте им о подобных мошеннических схемах, предостерегайте не доверять случайным визитерам или незнакомым телефонным собеседникам. Будьте бдительны и не давайте преступникам зарабатывать на вере и любви вас к вашим родственникам. Берегите их и себя от противоправных посягательств, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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