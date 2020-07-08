В Сумском лабораторном центре можно будет сдать тест на коронавирус платно

По его словам, с разрешения Министерства здравоохранения Украины, областные лабораторные центры смогут предоставлять платные услуги по тестированию на коронавирус методом ПЦР.
На сегодня проходят закупки расходных материалов, в уже с понедельника планируется проводить платные тесты. Ориентировочная стоимость около 700 грн. Их будут делать тем, кто приехал из-за границы и хочет завершить самоизоляцию или наоборот, выехать за границу.
Все подробности будут на сайте лабораторного центра ses.sumy.ua.
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