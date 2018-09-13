В Ромнах выявлен случай ботулизма Роменский горрайонный отдел Сумского областного лабораторного центра информирует, что по состоянию на 13 июля в г. Ромны зарегистрирован случай заболевания ботулизмом.

Пострадала одна женщина. Возможной причиной заболевания стало употребление рыбы холодного копчения, приобретенной, по словам потерпевшей, в одном из магазинов г. Ромны и приобретенных грибов маринованных домашнего приготовления, сообщает сайт Роменского горсовета.