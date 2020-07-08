Ситуация с коронавирусом в Украине на 16 июля Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 16 июля в стране подтверждено 56455 случаев COVID-19, из них 28931 человек выздоровел, 1445 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 848 случаев, 800 вылечились, 18 умерли. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 16.07 составляет 26079.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (246,1), Черновицкой (212,4) и Закарпатской (208,8 ) областях.

Сейчас госпитализированы 3875 человек, из них 79 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 14884 человека, в подключении к аппарату ИВЛ - 449 пациента.

Заболевание было подтверждено у 4003 ребенка и 7591 медика, из них 5270 медработников выздоровели. 41571 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 13013 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 840332 образца и ИФА 403893 образца.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 2221 (1673 выздоровели)

- Волынская обл. - 3147 (1954 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 1163 (1055 выздоровели)

- Донецкая обл. - 776 (294 выздоровели)

- Житомирская обл. - 1569 (1226 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 4166 (1405 выздоровели)

- Запорожская обл. - 642 (535 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 3232 (1259 выздоровели)

- г. Киев - 6613 (2160 выздоровели)

- Киевская обл. - 3144 (2140 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 675 (595 выздоровели)

- Луганская обл. - 98 (74 выздоровели)

- Львовская обл. - 7622 (1242 выздоровели)

- Николаевская обл. - 498 (396 выздоровели)

- Одесская обл. - 2375 (1055 выздоровели)

- Полтавская обл. - 343 (307 выздоровели)

- Ривненская обл. - 4852 (3247 выздоровели)

- Сумская обл. - 348 (304 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 2337 (1469 выздоровели)

- Харьковская обл. - 2845 (1547 выздоровели)

- Херсонская обл. - 206 (189 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 930 (789 выздоровели)

- Черкасская обл. - 783 (609 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 5232 (3115 выздоровели)

- Черниговская обл. - 628 (292 выздоровели).