Сумщина опустилась на 5-е место по проценту выздоровевших от коронавируса

Сумская область на пятом месте по проценту выздоровевших от коронавируса.
Топ-10
- Херсонская обл. - 206 (189 выздоровели) – 91,7%
- Днепропетровская обл. - 1163 (1055 выздоровели) – 90,7%
- Полтавская обл. - 343 (307 выздоровели) – 89,5%
- Кировоградская обл. - 675 (595 выздоровели) – 88,1%
- Сумская обл. - 348 (304 выздоровели) – 87,4%
- Хмельницкая обл. - 930 (789 выздоровели) – 84,8%
- Запорожская обл. - 642 (535 выздоровели) – 83,3%
- Николаевская обл. - 498 (396 выздоровели) – 79,5%
- Житомирская обл. - 1569 (1226 выздоровели) – 78,1%
- Черкасская обл. - 783 (609 выздоровели) – 77,8%
По количеству случаев Сумщина на 4-ом месте. Меньше только в Луганской– 98, Херсонской – 206 и Полтавской - 343.
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