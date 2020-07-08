Сумщина опустилась на 5-е место по проценту выздоровевших от коронавируса На утро 16 июля в Сумской области 348 случаев заболевания COVID-19 (4 за сутки), вылечились 304 человека.

Сумская область на пятом месте по проценту выздоровевших от коронавируса. Топ-10 - Херсонская обл. - 206 (189 выздоровели) – 91,7% - Днепропетровская обл. - 1163 (1055 выздоровели) – 90,7% - Полтавская обл. - 343 (307 выздоровели) – 89,5% - Кировоградская обл. - 675 (595 выздоровели) – 88,1% - Сумская обл. - 348 (304 выздоровели) – 87,4% - Хмельницкая обл. - 930 (789 выздоровели) – 84,8% - Запорожская обл. - 642 (535 выздоровели) – 83,3% - Николаевская обл. - 498 (396 выздоровели) – 79,5% - Житомирская обл. - 1569 (1226 выздоровели) – 78,1% - Черкасская обл. - 783 (609 выздоровели) – 77,8% По количеству случаев Сумщина на 4-ом месте. Меньше только в Луганской– 98, Херсонской – 206 и Полтавской - 343.