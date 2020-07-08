Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:18272

В Глухове подтвержден коронавирус у 37-летнего мужчины, прилетевшего из Чехии

Вчера подтвердился факт заражения еще одного глуховчанина.

Как прокомментировала заведующая Глуховского отдела Сумского лабораторного центра Марина Матвиенко, 37-летний мужчина вернулся домой из-за границы, он был в Чехии. Прилетев в Киев, он сдал анализ, и поехал домой в Глухов. Если бы анализ был отрицательным, то ему не надо было бы две недели сидеть на самоизоляции. Но COVID-19 подтвердился. Мужчина ни с кем не контактировал, сейчас находится отдельно от семьи. Его самочувствие нормальное. Лабораторный центр провел все необходимые меры по месту жительства. По расследованию возможного заражения пассажиров самолета, которым летел глуховчанин, то этим занимаются в Киеве, пишет Неделя.

Общество Коронавирус
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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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