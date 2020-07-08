В Глухове подтвержден коронавирус у 37-летнего мужчины, прилетевшего из Чехии

Как прокомментировала заведующая Глуховского отдела Сумского лабораторного центра Марина Матвиенко, 37-летний мужчина вернулся домой из-за границы, он был в Чехии. Прилетев в Киев, он сдал анализ, и поехал домой в Глухов. Если бы анализ был отрицательным, то ему не надо было бы две недели сидеть на самоизоляции. Но COVID-19 подтвердился. Мужчина ни с кем не контактировал, сейчас находится отдельно от семьи. Его самочувствие нормальное. Лабораторный центр провел все необходимые меры по месту жительства. По расследованию возможного заражения пассажиров самолета, которым летел глуховчанин, то этим занимаются в Киеве, пишет Неделя.
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