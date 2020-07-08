Подробности утренней аварии в Сумах

16 июля, около 5 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Роменской.
30-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Lanos, не придерживался безопасной скорости движения, после чего выехал за пределы дороги, где допустил наезд на электроопору.
Вследствие ДТП водитель получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение, где у него зафиксировали ушибы грудной клетки, лобной области и шейного отдела позвоночника.
Инспекторы огородили место происшествия и обеспечили безопасность дорожного движения при оформлении следователями ДТП.
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