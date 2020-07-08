Подробности утренней аварии в Сумах В Сумах легковушка наехала на электроопору, - водителя доставили в больницу.

16 июля, около 5 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Роменской.

30-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Lanos, не придерживался безопасной скорости движения, после чего выехал за пределы дороги, где допустил наезд на электроопору.

Вследствие ДТП водитель получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение, где у него зафиксировали ушибы грудной клетки, лобной области и шейного отдела позвоночника.

Инспекторы огородили место происшествия и обеспечили безопасность дорожного движения при оформлении следователями ДТП.