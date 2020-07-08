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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:22436

Подробности утренней аварии в Сумах

В Сумах легковушка наехала на электроопору, - водителя доставили в больницу.

16 июля, около 5 часов утра, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Роменской.

30-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Lanos, не придерживался безопасной скорости движения, после чего выехал за пределы дороги, где допустил наезд на электроопору.

Вследствие ДТП водитель получил телесные повреждения. Его доставили в медицинское учреждение, где у него зафиксировали ушибы грудной клетки, лобной области и шейного отдела позвоночника.

Инспекторы огородили место происшествия и обеспечили безопасность дорожного движения при оформлении следователями ДТП.

Право Дтп
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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