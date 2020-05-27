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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:00255

«Укрзалізниця» будет продавать 100% мест в поездах, следующих в Киев

В случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест.

С сегодняшнего дня «Укрзалізниця» будет продавать 100% мест в поездах, следующих в Киев и обратно, сообщила компания. Это касается и транзитных поездов через столицу Украины.

«Восстановление полноценной продажи билетов стало возможным благодаря согласованию КГГА», - отметили в «Укрзалізниці».

В то же время в случае осуществления перевозки в регион, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест.

В компании напомнили, что ранее реализацию билетов в объеме 100% начали на такие поезда: №7 / 8 Харьков - Одесса (со 2 июня), №81 / 82 Харьков - Новоалексеевка и №53 / 54 Днепр - Одесса (с 17 июня), №91 / 92 Одесса - Константиновка (с 29 июня).

Общество Укрзалізниця
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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