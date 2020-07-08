В Сумах поймали парфюмерного вора Камеры видеонаблюдения магазина помогли участковым офицерам полиции установить вора элитной парфюмерии.

За помощью в Сумской отдел полиции обратились продавщицы одного из магазинов города. Они рассказали, что неизвестный, воспользовавшись скоплением посетителей, незаметно похитил духи, ценой более полутора тысяч гривен.

Установить личность злоумышленника помогли камеры видеонаблюдения, установленные в торговом зале. Они четко зафиксировали и лицо злоумышленника, и сам процесс кражи.

Просмотрев записи, участковые офицеры полиции сразу узнали вора. Им оказался ранее судимый 28-летний сумчанин. Мужчина рассказал, что дорогие мужские духи он планировал продать по более низкой цене.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное «ценителю» парфюмерии грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.