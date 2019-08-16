На Театральной площади в Сумах уничтожают зеленые насаждения (видео) Начался очередной этап долгоиграющей реконструкции Театральной площади.

Сегодня работники убирают кусты, скамейки и т.д. Работают здесь уже третий день, пишет Суспільне.

Недавно на сессии депутаты проголосовали за выделение 5 млн грн налогоплательщиков на реконструкцию Театральной площади.

Напомним: очередного проекта сумчанам так и не показали, но мэр Сум обещал, что на месте фонтанов будут фонтаны, на месте зеленых зон – зеленые зоны. Без уничтожения кустов, по-видимому, никак нельзя.