На Театральной площади в Сумах уничтожают зеленые насаждения (видео)

Сегодня работники убирают кусты, скамейки и т.д. Работают здесь уже третий день, пишет Суспільне.
Недавно на сессии депутаты проголосовали за выделение 5 млн грн налогоплательщиков на реконструкцию Театральной площади.
Напомним: очередного проекта сумчанам так и не показали, но мэр Сум обещал, что на месте фонтанов будут фонтаны, на месте зеленых зон – зеленые зоны. Без уничтожения кустов, по-видимому, никак нельзя.
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