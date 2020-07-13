Роменские спасатели отремонтировали полсотни домов на Донбассе Спасатели ГСЧС Украины продолжают восстанавливать жилье жителей прифронтовых сел Донецкой и Луганской областей, разрушенное в результате вражеских артобстрелов.

Чрезвычайники со всей страны помогают гражданам восстановить выбиты окна, залатать крыши и вернуться к нормальной жизни. На сегодняшний день работы завершены по 227 адресам.

Из общего количества восстановленных домов, спасателями Межрегионального Центра быстрого реагирования из Ромен отстроено 52 дома граждан.

Местные жители не перестают благодарить тех, кто каждый день, несмотря на жару, помогает восстановить их жилье, а в адрес начальника МЦБР ГСЧС Украины Сергея Беляева приходят письма благодарности от местных жителей, дома которых восстановлено нашими спасателями.