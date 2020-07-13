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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:22548

Под полом церкви на Глуховщине обнаружены детские и женские черепа

Об этом на странице в Фейсбуке сообщила Оксана Полищук, пишет Глухов.инфо.

«Этот месяц стал месяцем открытий. Началось с того, что в Белокопытовской церкви грибок опять съел пол и пришлось все снимать. Вот так случайно и были обнаружены удивительные вещи. Да, старожилы рассказывали, что под храмом был склеп, в котором хоронили знатных людей.

Когда пришли большевики, склеп разбили, гробницы ограбили, а останки выбрасывали в соседний яр, где местные жители ночами их собирали и закапывали на местном старом кладбище. После разграбления склеп засыпали мусором, землёй, видимо, с ней туда и попали кости.

На сегодня обнаружили 8 черепов (археологи говорят, что они детские и женские), очень много костей и одна разбитая гробница, а также ступеньки, ведущие под завалы, которые разбирать далее не безопасно. Знаем, что под храмом был подземный ход, ведущий за село, но его, наверное, найти не сможем…

Интересно,что на глубине под два метра нашли обёртку от конфеты – ведь во времена революции в церкви был «бар» и магазин.

Сто лет никто не догадывался, что хранит под собой это здание с 300-летней историей.

Так как пол храма подлежит полному восстановлению, отец Леонид с радостью примет вашу посильную помощь – как финансовую, так и физическую», - написала она.

Общество
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