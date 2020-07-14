Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:07386

Сумского активиста допросили по делу об убийстве ДНРовца в Мариуполе

Сумская полиция допросила сумчанина Андрея Рыбалко по делу об убийстве бойца ДНР в Мариуполе в прошлом году.

Об этом в Фейсбуке сообщил сам Андрей Рыбалко в Фейсбуке.

«"Андрій Петрович, доброго ранку! Вас турбує слідчий Сумського відділу поліції. Чи можемо ми зустрітися?", - так розпочався мій день.

В перші хвилини розмови здалося, що хтось із давніх знайомих хоче мене розіграти і таким чином організувати зустріч. Адже я на кілька днів приїхав у справах з Києва до Сум.

Як виявилося, це був не жарт. З Донецької області надійшло доручення мене допитати. Вже зі слів слідчого дізнався, що у вересні минулого року у Маріуполі сталося вбивство колишнього бійця "ДНР" Романа Джумаєва. І хтось (невідомо хто) вказав, що я можу бути причетним до цієї справи. А ще з подивом дізнався, що в інформаційно-аналітичних базах МВС я числюся членом "Правого сектора".

Звісно, надав свідчення про те, що ніколи в житті не був ні в Маріуполі, ні в "Правому секторі", а про цю справу вперше чую.

Працівники поліції поводили себе ввічливо і коректно, жодних претензій до них не маю. Але лишилося єдине питання. Що це було?», - написал он.

Право
view counter

Новости

Новые случаи коронавируса на Сумщине в Белополье и Глухове 1
Сегодня 09:33
В Сумском роддоме на самоизоляции 16 санитарок из-за коронавируса у коллеги
14.07.2020 17:43
В Сумах пройдет этап чемпионата Украины по мотоспорту
Сегодня 18:00
На Сумщине прокуратура хочет вернуть землю стоимостью более 72 млн грн
Сегодня 17:20
Сумские патрульные предотвратили попытку самоубийства (видео)
Сегодня 16:48
В Конотопе в аварию попал 14-летний мотоциклист
Сегодня 16:26
Сумского активиста допросили по делу об убийстве ДНРовца в Мариуполе
Сегодня 16:07
В Сумах проверяли соблюдение предпринимателями карантинных требований
Сегодня 15:23
За полгода на Сумщине родилось почти 3 тысячи детей
Сегодня 15:22
Из-за аварийной поломки приостановлена работа фонтана «Садко»
Сегодня 14:47
На Сумщине за совершение разбойного нападения полиция задержала двух молодых людей
Сегодня 14:43
Под полом церкви на Глуховщине обнаружены детские и женские черепа
Сегодня 14:22
view counter

Статьи

Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
Сегодня 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
Сегодня 16:02
Как случайное совпадение спасло жизнь Аде Роговцевой: факты о легенде кино
Сегодня 14:58
Как выбрать цвет женской сумки: советы стилистов ®
Сегодня 12:11
«Квіти і люди»
Сегодня 10:00
Как спасали больного ботулизмом глуховчанина
Вчера 19:57
"СумАрки": П'ять арок у Сумах можуть стати туристичними об'єктами
Вчера 17:14
Косівщинська птахофабрика ТОВ «Авіс–Україна» звітує про результати благодійного заходу «Допомагаємо разом»
Вчера 15:04
Тренды летних платьев 2020: что стоит выбрать
Вчера 14:05
Безболісне та ефективне лікування анальної тріщини
Вчера 13:19
Температурный скрининг, антисептики и маски: в Минздраве рассказали о правилах обучения в школах с сентября
Вчера 11:33
Дмитро Живицький: «Бездарне управління житлово-комунальним господарством вбиває сумчан!»
14.07.2020 10:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.