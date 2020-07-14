Сумского активиста допросили по делу об убийстве ДНРовца в Мариуполе Сумская полиция допросила сумчанина Андрея Рыбалко по делу об убийстве бойца ДНР в Мариуполе в прошлом году.

Об этом в Фейсбуке сообщил сам Андрей Рыбалко в Фейсбуке.

«"Андрій Петрович, доброго ранку! Вас турбує слідчий Сумського відділу поліції. Чи можемо ми зустрітися?", - так розпочався мій день.

В перші хвилини розмови здалося, що хтось із давніх знайомих хоче мене розіграти і таким чином організувати зустріч. Адже я на кілька днів приїхав у справах з Києва до Сум.

Як виявилося, це був не жарт. З Донецької області надійшло доручення мене допитати. Вже зі слів слідчого дізнався, що у вересні минулого року у Маріуполі сталося вбивство колишнього бійця "ДНР" Романа Джумаєва. І хтось (невідомо хто) вказав, що я можу бути причетним до цієї справи. А ще з подивом дізнався, що в інформаційно-аналітичних базах МВС я числюся членом "Правого сектора".

Звісно, надав свідчення про те, що ніколи в житті не був ні в Маріуполі, ні в "Правому секторі", а про цю справу вперше чую.

Працівники поліції поводили себе ввічливо і коректно, жодних претензій до них не маю. Але лишилося єдине питання. Що це було?», - написал он.