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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:26373

В Конотопе в аварию попал 14-летний мотоциклист

Правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадал 14-летний подросток.

Происшествие произошло сегодня, 16 июля, около 13:00, в Конотопе, на перекрестке улиц Тургенева и Деповской. Будучи за рулем мотоцикла, 14-летний подросток столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. В результате с травмами головы, переломом ключицы и рваными ранами ноги был доставлен в местную больницу.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. правоохранители предполагают, что вероятной причиной ДТП могло стать нарушение правил дорожного движения мотоциклистом, который не удостоверился в безопасности маневра при обгоне легковушки. Полицейские проверяют и парня, и 19-летнего водителя ВАЗа на наличие алкоголя в крови.

Транспортные средства изъяты и помещены на спецплощадку Конотопского отдела полиции.

Следователи по факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения) и начали досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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