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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:48382

Сумские патрульные предотвратили попытку самоубийства (видео)

Утром экипаж патрульных получил сообщение о подозрительном мужчине, который вылез на березу и разговаривает сам с собой.

Гражданка, которая наблюдала эту картину из окна своей квартиры, просила стражей порядка скорее приехать, чтобы мужчина не причинил себе вреда.

Через несколько минут стражи порядка приехали на указанное место. И кроме того, что гражданин взобрался на дерево, патрульные увидели еще и веревку. Один ее конец был привязан к ветке, а другой - завязан петлей вокруг шеи.

С первых секунд общения было слышать, что мужчина имеет признаки алкогольного опьянения. Поэтому инспекторы понимали, что любой неверный шаг, любое лишнее слово, могло спровоцировать его на необдуманный поступок. Патрульные полицейские поддерживали разговор с гражданином около 20-ти минут. Между тем на помощь вызвали еще один экипаж.

«Проблема была в том, что незаметно вылезти на дерево и удержать мужчину, не было возможности. Мы были в поле его зрения. А он просто не подпускал к себе. Но в момент, когда он начал расшатываться на ветке, действовать нужно было решительно», - рассказывает полицейский 1-й роты Артем Куров. Он тотчас залез на дерево, удержал мужчину и перерезал веревку.

Оказавшись на земле, еще некоторое время 35-летний мужчина вел себя агрессивно. И после осмотра врачами, когда угрозы его жизни не было, а моральное состояние нормализовалось, он успокоился. А потом, видимо, осознав трагичность возможных последствий, пожал руку патрульном и поблагодарил за то, что предотвратили такой необдуманный поступок из-за семейных проблем.

Право Самоубийство
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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