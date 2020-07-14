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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:20206

На Сумщине прокуратура хочет вернуть землю стоимостью более 72 млн грн

В Сумской области прокуратура требует возврата в коммунальную собственность земельных участков стоимостью более 72 млн грн.

Конотопской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области в интересах государства заявлен иск о признании недействительным договора о совместной деятельности и возврате земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 360 га и стоимостью более 72 млн грн.

Ранее установлено, что в июне 2020 года между Бочечковским сельским советом Конотопского района и физическим лицом-предпринимателем заключен договор совместной деятельности с целью охраны и целевого использования указанных земельных участков. Однако по содержанию заключенный договор является мнимой сделкой и скрывает под собой факт аренды указанной земли без проведения земельных торгов, что является нарушением требований действующего законодательства.

В настоящее время судебное производство по делу открыто, продолжается рассмотрение, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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