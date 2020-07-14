В Сумах семья подозревает соседа в гибели домашней кошки (видео) Стрелял на чужой двор и убил выстрелом домашнюю кошку. В этом подозревают соседа сумчане, живущие на улице Крымской.

Происшествие произошло 13 июля. Уголовное производство в полиции пока не открыли, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Анна Сахарова рассказывает, что все произошло между 5 и 6 утра. Тогда ее кошка Туся, которую обычно выгуливали только на поводке, случайно выбежала на улицу и залезла на вишню.

«Я вешала белье и услышала, как взрыв, выстрел, шум странный, и что-то падает. Я подошла - там лежала моя кошка, там видны капли крови на заборе. Видела моего соседа, в щель, оружие в руках держал, я не знаю. Я не разбираюсь в оружии, но он стрелял в мою кошку на моем дворе. Он часто стреляет: кошек, сорок. Из чего стреляет, я не знаю», - рассказала женщина.

Во дворе соседа Анна с детьми также увидела капканы, сфотографировала и выложила в сеть.

Ловушки были для крыс, говорит сосед. В кошку, говорит, не стрелял. «Если она говорит, пусть дает интервью, я ничего не знаю. Разбирайтесь с ними сами», - сказал сосед женщины Владимир Бондаренко. На вопрос, имеет ли домашних животных, ответил, что голубей, уток, кур и канареек.

Мужчина показал часть хозяйства: собаку и несколько десятков канареек. Подтвердил, что имеет два вида оружия, потому что раньше увлекался охотой.

Туся - бывшая бездомная кошка. Животное прожило у хозяев 4 месяца. В марте хозяевам ее привезла волонтер Виктория Яценко.

«Она была найдена в нежилой зоне. Она была выброшена в декабре прошлого года. Я привезла ее в Сумы, нашли ей передержку. Она была очень истощена, более чем два месяца мы ее откармливали, социализировал. Мы надеялись, что она получила счастливый билет, и впереди ее ждет долгая счастливая жизнь», - рассказала волонтер.

Убитую Тусю владельцы похоронили. Производство, по состоянию на 16 июля, в полиции не открыли.

«Утром того дня, когда это произошло, на место происшествия приехала полиция. Они осмотрели убитую животное, зафиксировали, что есть отверстие входное, собрали необходимые материалы, задокументировали это. Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье «Жестокое обращение с животными», - рассказал специалист отдела коммуникаций Нацполиции Сумщины Владимир Кузьменко.

Он также сообщил, что в населенном пункте стрельба из любого оружия запрещена, тем более, если это охотничья или нарезное оружие.

Анна Сахарова воспитывает двоих детей и говорит, что после того, что произошло с соседом еще не разговаривала. «Я боюсь за жизнь моей семьи, у меня двое детей и двое племянниц, дочерей моей сестры, находятся здесь. Он стреляла мне во двор», - говорит женщина.