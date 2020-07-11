С кем сыграет в финале «Виктория»?

ФК «Виктория» из Николаевки Белопольского района первый финальный матч сыграет на поле соперника. Матч с ФК «Олимпия» (Савинцы) состоится 22 июля на Полтавщине. Ответный матч 29 июля в Николаевке. Болеем за наших!
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Сегодня, 12 июля, в Тростянце прошел матч 18-го тура чемпионата Украины по футболу среди аматоров....
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Сегодня, 11 июля, ФК «Виктория» из Николаевки Белопольского района принимала дома черкасский «Днепр»....