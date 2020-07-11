С кем сыграет в финале «Виктория»? Финал кубка Украины по футболу среди аматоров пройдет в два матча.

ФК «Виктория» из Николаевки Белопольского района первый финальный матч сыграет на поле соперника. Матч с ФК «Олимпия» (Савинцы) состоится 22 июля на Полтавщине. Ответный матч 29 июля в Николаевке. Болеем за наших!