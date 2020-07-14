На Сумщине +4 случая коронавируса

За последние сутки подтверждены еще 4 случая. На сегодня на Сумщине выздоровело 304 человека, умерло 6, болеют 42.
Во время заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли ряд решений, которые должны обезопасить жителей Сумщины от COVID-19....
Вчера подтвердился факт заражения еще одного глуховчанина....
На утро 16 июля в Сумской области 348 случаев заболевания COVID-19 (4 за сутки), вылечились 304 человека....
Центр общественного здоровья Украины сообщает, что на утро 16 июля в стране подтверждено 56455 случаев COVID-19, из них 28931 человек...
Об этом сегодня, 16 июля, на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщил замдиректора Сумского областного лабораторного центра Михаил Мацюк....