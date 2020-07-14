Состояние загрязнения атмосферного воздуха в июне в Сумах Отдел экологии, энергосбережения и расчетов за энергоносители со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии информирует о состоянии загрязнения атмосферного воздуха в городе в июне.

Наблюдение за содержанием пыли, диоксида серы, оксида углерода, диоксида и оксида азота, аммиака, формальдегида проводились ежедневно на трех стационарных постах.

В течение июня было отобрано 1226 проб атмосферного воздуха.

Среднемесячные концентрации по городу превышали санитарные нормы в атмосферном воздухе по диоксиду азота в 2 раза, по пыли - в 1,9 раза, диоксида азота - в 1,7 раза, формальдегида - в 1,5 раза. Другие ингредиенты, которые определялись, были ниже или на уровне санитарных норм.

В июне на ПСЗ № 5 (ул. Металлургов) среднемесячный содержание по пыли превышало уровень ПДК в 2,3 раза, диоксиду азота - в 2,5 раза. Среднемесячная концентрация превышала ПДК по пыли в 1,7 раза, диоксиду азота - в 1,8 раза на ПСЗ № 4 (ул. Харьковская), а на ПСЗ № 3 (ул. Сумско-Киевских дивизий) - по диоксиду азота и пыли в 1,6 раза.

В отчетном месяце на ПСЗ № 5 (ул. Металлургов) 5 июня (в 19:00) при юго-восточном направлении ветра со скоростью 3 м/с зафиксирован случай превышения максимально разовой концентрации по диоксиду азота на грани ПДК, а 18 июня (в 7:00) при восточном направлении ветра со скоростью 2 м/с -превышение максимально разовой концентрации пыли в 1,2 раза.

По сравнению с предыдущим месяцем уровень загрязнения атмосферного воздуха города пылью, диоксидом азота, диоксидом серы, аммиаком, формальдегидом увеличился, а оксидом азота, оксидом углерода остался почти прежнем уровне.

Высоких и экстремально высоких уровней загрязнения атмосферного воздуха в июне не наблюдалось.

Наблюдение за уровнем радиационного загрязнения атмосферного воздуха ежедневно проводила авиаметеорологических станция Сумы. Радиационный фон в июне составил по городу 11-13 мкР/ч и не превышал допустимых значений.