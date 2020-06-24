На Сумщине полицейские обнаружили посев элитных сортов конопли Сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Сумской области обнаружили 45-летнего мужчину, который во дворе своего частного дома выращивал конопляные кусты.

Информацию о том, что мужчина может хранить наркотики, правоохранители получили из оперативных источников. Получив санкцию суда на обыск, пришли к нему домой.

И действительно - во дворе, тщательно ухоженная, обполенная и политая росла молодая конопля. Оперативники учли 13 кустов, и обнаружили, кроме них, еще и полкилограмма сухого измельченного сырья, похожего на марихуану, и устройство для ее курения.

«О том, что сумчанин очевидно систематически потихоньку выращивает коноплю, свидетельствовало и найденное конопляное семя, - комментирует развитие событий Александр Ройко, начальник Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Сумской области. - В поле зрения полиции он до сих пор не попадал. Не работает, живет вместе с пожилой матерью. Сейчас мы проверяем его на причастность к возможному сбыта марихуаны местным наркозависимым лицам».

Сам мужчина говорит, что выращивал и собирал наркотический «урожай» исключительно для собственного употребления.

В полиции действия «агрария» квалифицировали по признакам ч.1 ст. 310 УК Украины как незаконный посев и выращивание конопли, и начали следствие. Все изъятые кусты и вещество направлены на экспертизу. Если специалисты подтвердят, что найденное сырье действительно является марихуаной, то на мужчину ожидает уголовная ответственность еще и за незаконное хранение наркотиков, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.