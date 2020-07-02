Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:3745

В Шостке подросток обокрал соседку

Как установили правоохранители, 16-летний юноша, воспользовавшись гостеприимством и добротой пожилой соседки, похитил из ее квартиры банковскую карту, с которой впоследствии снял и потратил на свои нужды 600 гривен.

С заявлением о краже в полицию обратилась 60-летняя жительница Шостки. Она рассказала, что у нее пропала «пенсионная» банковская карта, с которой потом были сняты 600 гривен. В содеянном женщина заподозрила своего несовершеннолетнего соседа.

Как выяснили полицейские, пенсионерка жалела 16-летнего парня, который живет рядом, и часто подкармливала его, приглашая на обеды. В тот день парень тоже побывал у нее в гостях, а после этого она обнаружила пропажу банковской карточки.

Правоохранители разыскали и опросили подростка, который неоднократно имел ранее проблемы с законом. Парень признался в содеянном и рассказал, что код от банковской карты соседки хорошо знал, ведь неоднократно видел, как она снимала через банкомат деньги. Сразу после кражи финансового документа он направился к терминалу и снял со счета всю имеющуюся сумму. Средства потратил на собственные нужды.

Относительно парня в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Окончательное наказание ему определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража
view counter

По тематике

14.07.2020 15:55

В Конотопе поймали серийного вора

Конотопские оперативники разоблачили мужчину в совершении серии краж со склада автозапчастей....

В Сумах ищут воровку, вскрывшую ячейку в супермаркете (видео)
13.07.2020 08:57

В Сумах ищут воровку, вскрывшую ячейку в супермаркете (видео)

Сумчанка Луиза Думендяк выложила в Фейсбуке видео и фото женщины, которая украла вещи из ячейки камеры хранения в центральном «Эко...

В Сумах вора зафиксировала камера видеонаблюдения (видео)
06.07.2020 16:59

В Сумах вора зафиксировала камера видеонаблюдения (видео)

Сумчанин Игорь Марченко разместил в Фейсбуке видео с камеры наблюдения в аллергоцентре «Мира», на котором видно, как неизвестный украл из...

06.07.2020 11:14

В центре Сум обокрали офис Епифановой

5 июля в полицию поступило заявление о краже из офисных помещений на улице Соборной....

В центре Сум наркоманка пыталась украсть шоколадку
02.07.2020 15:29

В центре Сум наркоманка пыталась украсть шоколадку

Сумские патрульные обнаружили у женщины вещество, похожее на наркотическое....

Новости

Новые случаи коронавируса на Сумщине в Белополье и Глухове 1
Вчера 09:33
Карантин на Сумщине: что нового?
Сегодня 09:40
В Шостке подросток обокрал соседку
Сегодня 09:37
На Сумщине полицейские обнаружили посев элитных сортов конопли
Сегодня 09:33
Состояние загрязнения атмосферного воздуха в июне в Сумах
Сегодня 09:28
На Сумщине +4 случая коронавируса
Сегодня 09:06
С кем сыграет в финале «Виктория»?
Сегодня 08:40
В Сумах пройдет чемпионат города по жиму лежа, посвященный памяти участника АТО Александра Ткаченко
Сегодня 08:06
В Шостке новый случай коронавируса
Вчера 21:51
В Сумах семья подозревает соседа в гибели домашней кошки (видео)
Вчера 20:35
На Сумщине суд закрыл дело против гинекологов, которых роженица обвиняла в халатности (видео)
Вчера 20:23
В Сумах пройдет этап чемпионата Украины по мотоспорту
Вчера 18:00
view counter

Статьи

Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
Вчера 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
Вчера 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
Вчера 16:02
Как случайное совпадение спасло жизнь Аде Роговцевой: факты о легенде кино
Вчера 14:58
Как выбрать цвет женской сумки: советы стилистов ®
Вчера 12:11
«Квіти і люди»
Вчера 10:00
Как спасали больного ботулизмом глуховчанина
15.07.2020 19:57
"СумАрки": П'ять арок у Сумах можуть стати туристичними об'єктами
15.07.2020 17:14
Косівщинська птахофабрика ТОВ «Авіс–Україна» звітує про результати благодійного заходу «Допомагаємо разом»
15.07.2020 15:04
Тренды летних платьев 2020: что стоит выбрать
15.07.2020 14:05
Безболісне та ефективне лікування анальної тріщини
15.07.2020 13:19
Температурный скрининг, антисептики и маски: в Минздраве рассказали о правилах обучения в школах с сентября
15.07.2020 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.