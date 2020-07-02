В Шостке подросток обокрал соседку Как установили правоохранители, 16-летний юноша, воспользовавшись гостеприимством и добротой пожилой соседки, похитил из ее квартиры банковскую карту, с которой впоследствии снял и потратил на свои нужды 600 гривен.

С заявлением о краже в полицию обратилась 60-летняя жительница Шостки. Она рассказала, что у нее пропала «пенсионная» банковская карта, с которой потом были сняты 600 гривен. В содеянном женщина заподозрила своего несовершеннолетнего соседа.

Как выяснили полицейские, пенсионерка жалела 16-летнего парня, который живет рядом, и часто подкармливала его, приглашая на обеды. В тот день парень тоже побывал у нее в гостях, а после этого она обнаружила пропажу банковской карточки.

Правоохранители разыскали и опросили подростка, который неоднократно имел ранее проблемы с законом. Парень признался в содеянном и рассказал, что код от банковской карты соседки хорошо знал, ведь неоднократно видел, как она снимала через банкомат деньги. Сразу после кражи финансового документа он направился к терминалу и снял со счета всю имеющуюся сумму. Средства потратил на собственные нужды.

Относительно парня в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Окончательное наказание ему определит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.