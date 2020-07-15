Карантин на Сумщине: что нового? Во время заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС приняли ряд решений, которые должны обезопасить жителей Сумщины от COVID-19.

Во время внеочередного заседания Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций были утверждены мероприятия, которые необходимо предпринять для недопущения распространения COVID-19.

Исходя из соответствия эпидемической ситуации в области критериям, определенным постановлением Кабинета Министров Украины от 20 мая 2020 № 392, членами внеочередного заседания Сумской областной комиссии было принято решение запретить работу после 23 до 7 часов развлекательных заведений (ночных клубов), а также субъектов хозяйственной деятельности по предоставлению услуг общественного питания с организацией досуга или без него (ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых, кафетериев, буфетов и т.д.), учреждений культуры, кроме кинотеатров и кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с адресной доставкой заказов на вынос.

По итогам заседания заместитель главы облгосадминистрации Сергей Банников подчеркнул, что главы райгосадминистраций и руководство местных органов самоуправления должны установить контроль за недопущением на период действия карантина функционирования детских заведений оздоровления и отдыха, в том числе несанкционированных, которые могут размещаться на объектах различного назначения (базах отдыха, временных палаточных городках и т.п.).

Дополнительные ограничения касаются таких населенных пунктов как пгт Великая Писаревка и г. Тростянец, где сейчас превышены показатели выявления случаев заболеваний. Соответственно было запрещено проведение массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий с количеством участников более 10 человек. Спортивные соревнования должны проводиться без присутствия зрителей при условии соблюдения спортсменами личной гигиены, использование антисептиков, средств защиты и дистанцирование за пределами стадионов, площадок (в частности в раздевалках и душевых).