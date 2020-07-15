Ночью в Сумах появился новый фонтан от водоканала (видео)

Об этом Суспільному рассказал главный инженер КП «Горводоканал» Иосиф Тысивский.
По его словам, на этом участке есть пожарный гидрант. Через него с повышенным давлением спускали воду из системы ливневой канализации.
«Промывку водоводов проводили в течение двух суток, ночью: с 15 на 16 июля и с 16 на 17 июля», - рассказал он.
Работы проходили на улицах Герасима Кондратьева, Лебединская, Гамалия, 1-я Оболонская, Петропавловская, 20 лет Победы, Первомайская, часть Роменского микрорайона, район Тимирязевки.