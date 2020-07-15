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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:10725

Ночью в Сумах появился новый фонтан от водоканала (видео)

Фонтан из-под земли на пересечении улиц Анищенко и Покровской в Сумах - не авария, а следствие промывки водоводов бассейна Ново-Оболонского водозабора.

Об этом Суспільному рассказал главный инженер КП «Горводоканал» Иосиф Тысивский.

По его словам, на этом участке есть пожарный гидрант. Через него с повышенным давлением спускали воду из системы ливневой канализации.

«Промывку водоводов проводили в течение двух суток, ночью: с 15 на 16 июля и с 16 на 17 июля», - рассказал он.

Работы проходили на улицах Герасима Кондратьева, Лебединская, Гамалия, 1-я Оболонская, Петропавловская, 20 лет Победы, Первомайская, часть Роменского микрорайона, район Тимирязевки.

Общество
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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