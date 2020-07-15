Ночью в Сумах появился новый фонтан от водоканала (видео) Фонтан из-под земли на пересечении улиц Анищенко и Покровской в Сумах - не авария, а следствие промывки водоводов бассейна Ново-Оболонского водозабора.

Об этом Суспільному рассказал главный инженер КП «Горводоканал» Иосиф Тысивский.

По его словам, на этом участке есть пожарный гидрант. Через него с повышенным давлением спускали воду из системы ливневой канализации.

«Промывку водоводов проводили в течение двух суток, ночью: с 15 на 16 июля и с 16 на 17 июля», - рассказал он.

Работы проходили на улицах Герасима Кондратьева, Лебединская, Гамалия, 1-я Оболонская, Петропавловская, 20 лет Победы, Первомайская, часть Роменского микрорайона, район Тимирязевки.