На Сумщине в ДТП погиб мотоциклист

Сообщение о ДТП в полицию поступило от оператора спецлинии «103». На указанное место немедленно выехала группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
Как выяснили полицейские, на автодороге в центре села не разминулись автомобиль «Нива» и мотоцикл «Спарк». В результате столкновения транспортных средств 40-летний водитель мотоциклиста получил телесные повреждения и машиной «скорой» был доставлен в Шосткинского больницы. К сожалению, спасти ему жизнь медикам не удалось, он скончался от полученных травм.
Другой участник ДТП, 57-летний водитель легковушки, дает объяснения следователям. По предварительным данным, в момент аварии он находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения», в рамках которого выясняются причины и обстоятельства дорожной аварии.
Правоохранители призывают участников дорожного движения быть максимально осторожными на дороге, проявлять взаимоуважение друг к другу и четко соблюдать Правила дорожного движения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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