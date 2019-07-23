Стал известен кандидат на мэра Сум от «Слуги народа» В партии «Слуга народа» выбрали кандидатов в мэры нескольких городов.

В партии «Слуга народа» подобрали кандидатов на выборы мэра в Сумах. Об этом передает «РБК-Украина» со ссылкой на собственные источники.

На мэра Сум в партии хотят выдвинуть народного депутата Татьяну Рябуху.

Напомним: 35-летняя Татьяна Васильевна Рябуха, уроженка Сум, до получения депутатского мандата была школьной учительницей и директором лагеря КП «Дорремстрой». На внеочередных выборах в Раду она одержала победу на одномандатном избирательном округе № 157 как представитель партии «Слуга народа». В парламенте вошла в комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, став председателем подкомитета по делам семьи и детей.

Она уже даже начала кампанию, выпустив вчера ролик на странице в Фейсбуке, обвинив мэра Сум Александра Лысенко в недофинансировании объектов инфраструктуры.