На Сумщине пожарные спасли жилой дом 16 июля в 16:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре летней кухни в с. Василевка Лебединского района.

На тушение направили добровольную пожарную команду местного агропредприятия. Также, преодолев расстояние около 34 км, на место вызова прибыло отделение дежурного караула 18-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра.

Как было установлено, пламя охватило кровлю сооружения на значительной площади. Огонь угрожал жилому дому, который находился на расстоянии менее 1,5 м от очага горения.

В 17:15 пожарным удалось локализовать возгорание, тем самым предотвратив опасность переброски пламени с кровли непосредственно на помещение кухни и дом. В 17:55 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 5 человек личного состава на 1 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника на 1 единицы техники добровольной пожарной команды.

По предварительным данным, обнаружил возгорание хозяин, который пытался самостоятельно потушить огонь подручными средствами. Он так растерялся, что даже не смог вспомнить номер экстренного вызова, а потому побежал к соседке, которая и позвонила спасателям. Допустимая причина пожара - короткое замыкание электросети.

Для предотвращения таких случаев, соблюдайте правила пожарной безопасности, не перегружайте электросеть, следите за состоянием бытовых приборов и вовремя устраняйте неисправности. И не забывайте простой номер вызова в чрезвычайной ситуации - «101», сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.