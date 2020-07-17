Ночью в Сумах пожарные три часа тушили возгорание сарая 17 июля в 3:46 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Аэрофлотская в г. Сумы.

О пожаре сообщили местные жители, которые увидели охваченную пламенем кровлю сарая. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля и перекрытие по всей площади, стены на площади до 200 кв. м и вещи домашнего обихода. Осложняло тушение наличие бытовых газовых баллонов внутри сооружения, что могло привести к взрыву. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 500 м от очага горения.

В 4:56 возгорание локализовали, а в 6:44 - потратив на тушение около 30 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.