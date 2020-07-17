Ночью в Сумах пожарные три часа тушили возгорание сарая

О пожаре сообщили местные жители, которые увидели охваченную пламенем кровлю сарая. На место происшествия был направлен дежурный караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачена кровля и перекрытие по всей площади, стены на площади до 200 кв. м и вещи домашнего обихода. Осложняло тушение наличие бытовых газовых баллонов внутри сооружения, что могло привести к взрыву. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от пожарного гидранта, который находился на расстоянии 500 м от очага горения.
В 4:56 возгорание локализовали, а в 6:44 - потратив на тушение около 30 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 3 единицы специальной техники и 10 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
17 июля в 1:21 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Черняховская в г....
16 июля в 16:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре летней кухни в с. Василевка Лебединского района....
12 июля в 14:45 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственных сооружений по ул. Подгорная в с....
7 июля в 23:59 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Рябушки Лебединского района...
7 июля в 7:49 в Службу спасения 101 поступило сообщение о сгорания комбайна «CLAAS» на автодороге вблизи с. Бишкинь Лебединского...