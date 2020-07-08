Ночью в Белополье пожарные ликвидировали возгорание жилого дома 17 июля в 1:21 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Черняховская в г. Белополье.

О пожаре сообщил владелец, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю и перекрытие на площади до 20 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома и расположенную рядом хозяйственную постройку.

В 1:34 возгорание локализовали, а в 02:10 потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.