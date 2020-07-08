Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:16244

Ночью в Белополье пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

17 июля в 1:21 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Черняховская в г. Белополье.

О пожаре сообщил владелец, который почувствовал резкий запах дыма в помещении. На место происшествия был направлен дежурный караул 20-й Государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю и перекрытие на площади до 20 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальные части дома и расположенную рядом хозяйственную постройку.

В 1:34 возгорание локализовали, а в 02:10 потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 7 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожар
view counter

По тематике

Ночью в Сумах пожарные три часа тушили возгорание сарая
Сегодня 11:13

Ночью в Сумах пожарные три часа тушили возгорание сарая

17 июля в 3:46 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Аэрофлотская в г. Сумы....

На Сумщине пожарные спасли жилой дом
Сегодня 11:05

На Сумщине пожарные спасли жилой дом

16 июля в 16:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре летней кухни в с. Василевка Лебединского района....

13.07.2020 17:20

Под Сумами пожарные ликвидировали возгорание в жилом секторе (видео)

12 июля в 14:45 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственных сооружений по ул. Подгорная в с....

Ночью пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
08.07.2020 14:47

Ночью пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

7 июля в 23:59 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании жилого дома в с. Рябушки Лебединского района...

08.07.2020 13:39

На Сумщине на дороге загорелся комбайн

7 июля в 7:49 в Службу спасения 101 поступило сообщение о сгорания комбайна «CLAAS» на автодороге вблизи с. Бишкинь Лебединского...

Новости

В Сумах 3 новых случая коронавируса
Сегодня 10:18
На Сумщине полиция разоблачила мужчину в краже коровы
Сегодня 13:47
За убийство кошки жителю Сум грозит уголовная ответственность
Сегодня 13:21
Губернатор Сумщины похвастался ремонтом дорог в области
Сегодня 13:17
У Сумах пройде акція проти дистанційного навчання
Сегодня 13:05
Сумщина держится на 5-м месте по проценту выздоровевших от коронавируса
Сегодня 12:56
Ночью в Белополье пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Сегодня 12:16
За жестокое обращение с животными будут судить жителя Сумского района
Сегодня 12:03
Сумских военных приглашают на процедуры магнитотерапии и ультразвуковой терапии
Сегодня 11:43
Ситуация с коронавирусом в Украине на 17 июля
Сегодня 11:25
Ночью в Сумах пожарные три часа тушили возгорание сарая
Сегодня 11:13
На Сумщине пожарные спасли жилой дом
Сегодня 11:05
view counter

Статьи

Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
Вчера 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
Вчера 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
Вчера 16:02
Как случайное совпадение спасло жизнь Аде Роговцевой: факты о легенде кино
Вчера 14:58
Как выбрать цвет женской сумки: советы стилистов ®
Вчера 12:11
«Квіти і люди»
Вчера 10:00
Как спасали больного ботулизмом глуховчанина
15.07.2020 19:57
"СумАрки": П'ять арок у Сумах можуть стати туристичними об'єктами
15.07.2020 17:14
Косівщинська птахофабрика ТОВ «Авіс–Україна» звітує про результати благодійного заходу «Допомагаємо разом»
15.07.2020 15:04
Тренды летних платьев 2020: что стоит выбрать
15.07.2020 14:05
Безболісне та ефективне лікування анальної тріщини
15.07.2020 13:19
Температурный скрининг, антисептики и маски: в Минздраве рассказали о правилах обучения в школах с сентября
15.07.2020 11:33
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.