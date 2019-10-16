Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:43228

Сумских военных приглашают на процедуры магнитотерапии и ультразвуковой терапии

Специалисты КУ «Центр участников боевых действий» проводят для военнослужащих и членов их семей процедуры магнитотерапии и ультразвуковой терапии с помощью новейшего оборудования и по индивидуальным программам.

В частности, магнитотерапия, как физиотерапевтический метод лечения с помощью постоянного или переменного магнитного поля, способна облегчить боль, уменьшить воспалительный процесс и усилить заживление тканей. Данная процедура эффективно применяется для лечения заболеваний или воспалений позвоночника, суставов и мягких тканей, острых и хронических состояний, протрузии, межпозвоночной грыжи, грыжи Шморля, защемление седалищного нерва, гипертонической болезни, варикозного расширения вен, язвы желудка, трофических язв конечностей, отеков в процессе реабилитации опорно-двигательного аппарата и реабилитации больных после инсульта и т.п.

Вместе с тем, ультразвуковая терапия, которая предусматривает применение ультразвуковых волн, может служить универсальным средством лечения при наличии заболеваний позвоночника (остеохондроз позвоночника, болезнь Бехтерева, протрузия диска, лечение межпозвоночной грыжи), суставов (артрит, в том числе ревматоидный артрит, плечелопаточный периартрит), травм связок, ушиба мягких тканей, болевого синдрома (боль в спине, в пояснице, в плечи, в колене), защемление седалищного нерва, посттравматических контрактур, заболевания кожи, рубцово-спаечных процессов, заболеваний мочеполовой системы и других.

Записаться на прием или узнать подробную информацию можно по телефону: (050) 1079453.

Общество Центр АТО
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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