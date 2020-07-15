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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:251033

Ситуация с коронавирусом в Украине на 17 июля

Центр общественного здоровья сообщает, что на утро 17 июля в Украине подтверждено 57264 случаи COVID-19, из них 29 769 выздоровели, 1456 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 809 случаев, 838 выздоровело, 11 умерло. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 17.07 составляет 26079.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (248,7), Черновицкой (204,3) и Закарпатской (206,2) областях.

Сейчас госпитализированы 3867 человек, из них 92 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 15095 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 454 пациента.

Заболевание было подтверждено у 4068 детей и 7723 медиков, из них 5365 медработников выздоровели. 42169 больных находились на амбулаторном лечении.

За сутки исследовано 13108 образцов методом ПЦР. Всего исследовано ПЦР 854064 образца и ИФА 420369 образцов.

В общем случаи подтверждено:

- Винницкая обл. - 2253 (1711 выздоровели)

- Волынская обл. - 3188 (2000 выздоровели)

- Днепропетровская обл. - 1174 (1057 выздоровели)

- Донецкая обл. - 781 (298 выздоровели)

- Житомирская обл. - 1580 (1234 выздоровели)

- Закарпатская обл. - 4229 (1499 выздоровели)

- Запорожская обл. - 658 (535 выздоровели)

- Ивано-Франковская обл. - 3309 (1286 выздоровели)

- г. Киев - 6689 (2320 выздоровели)

- Киевская обл. - 3184 (2154 выздоровели)

- Кировоградская обл. - 677 (601 выздоровели)

- Луганская обл. - 100 (76 выздоровели)

- Львовская обл. - 7754 (1305 выздоровели)

- Николаевская обл. - 504 (401 выздоровели)

- Одесская обл. - 2435 (1081 выздоровели)

- Полтавская обл. - 347 (307 выздоровели)

- Ривненская обл. - 4940 (3395 выздоровели)

- Сумская обл. - 352 (304 выздоровели)

- Тернопольская обл. - 2358 (1504 выздоровели)

- Харьковская обл. - 2909 (1570 выздоровели)

- Херсонская обл. - 207 (190 выздоровели)

- Хмельницкая обл. - 942 (804 выздоровели)

- Черкасская обл. - 800 (611 выздоровели)

- Черновицкая обл. - 5262 (3217 выздоровели)

- Черниговская обл. - 632 (309 выздоровели).

Общество Коронавирус
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