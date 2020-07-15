Сумщина держится на 5-м месте по проценту выздоровевших от коронавируса На утро 17 июля в Сумской области 352 случаев заболевания COVID-19 (4 за сутки), вылечились 306 человека (+2).

Сумская область на пятом месте по проценту выздоровевших от коронавируса. Топ-10 - Херсонская обл. - 207 (190 выздоровели) – 91,8% - Днепропетровская обл. - 1174 (1057 выздоровели) – 90% - Кировоградская обл. - 677 (601 выздоровели) – 88,8% - Полтавская обл. - 347 (307 выздоровели) – 88,5% - Сумская обл. - 352 (304 выздоровели) – 86,4% - Хмельницкая обл. - 942 (804 выздоровели) – 85,4% - Запорожская обл. - 658 (535 выздоровели) – 81,3% - Житомирская обл. - 1580 (1234 выздоровели) – 78,1% - Черкасская обл. - 800 (611 выздоровели) – 76,4% - Луганская обл. - 100 (76 выздоровели) – 76% По количеству случаев Сумщина на 4-ом месте. Меньше только в Луганской– 100, Херсонской – 207 и Полтавской - 347.