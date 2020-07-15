Сумщина держится на 5-м месте по проценту выздоровевших от коронавируса

Сумская область на пятом месте по проценту выздоровевших от коронавируса.
Топ-10
- Херсонская обл. - 207 (190 выздоровели) – 91,8%
- Днепропетровская обл. - 1174 (1057 выздоровели) – 90%
- Кировоградская обл. - 677 (601 выздоровели) – 88,8%
- Полтавская обл. - 347 (307 выздоровели) – 88,5%
- Сумская обл. - 352 (304 выздоровели) – 86,4%
- Хмельницкая обл. - 942 (804 выздоровели) – 85,4%
- Запорожская обл. - 658 (535 выздоровели) – 81,3%
- Житомирская обл. - 1580 (1234 выздоровели) – 78,1%
- Черкасская обл. - 800 (611 выздоровели) – 76,4%
- Луганская обл. - 100 (76 выздоровели) – 76%
По количеству случаев Сумщина на 4-ом месте. Меньше только в Луганской– 100, Херсонской – 207 и Полтавской - 347.
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