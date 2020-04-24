У Сумах пройде акція проти дистанційного навчання

Початок заплановано на 12.00. Організатори запрошують всіх небайдужих матерів, які виступають проти дистанційного навчання школярів.
«Не мовчіть! Доки ми мовчимо, нашими життями керують за нас», - пишуть організатори.
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На заседании Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания были обсуждены вопросы организации работы и наполнения эфира местных и...
Сьогодні, 4 травня 2020 року, розпочинається п’ятий тиждень роботи Всеукраїнської школи онлайн....
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