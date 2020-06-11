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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:17280

Губернатор Сумщины похвастался ремонтом дорог в области

Как сообщил глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко во время пресс конференции, сейчас на Сумщине строится 83 дорожных объекта.

По его словам, перечень ремонтно-строительных работ по Сумской области, утвержденный Кабмином на 2020 год, составляет более 2 миллиардов гривен, за счет которых планируется отремонтировать 149,847 км автомобильных дорог и 171,65 погонных метров мостовых переходов.

«К началу июля объем выполненных работ составляет 1,1 миллиарда гривен, что составляет 55% от общей суммы выделенных средств, - рассказал чиновник. - Отмечу, что в прошлом году на Сумщине ремонтировали лишь 20 км дорог государственного значения, а в 2020 году запланировано отремонтировать 150 км. Общее количество дорожных объектов - 83, из них 14 - государственные».

Так, в настоящее время проходит ремонт на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-7 Киев-Сумы-Юнаковка (на г. Курск). На эту дорогу в 2020 году предусмотрены средства в сумме более 1 миллиарда гривен из государственного бюджета, за счет которых будет отремонтировано 45,3 км дорог. Эта дорога будет завершена в этом году. Также в августе этого года, наконец, состоится открытие мостового перехода на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Н-12 Сумы - Полтава (с. Климентово). Точку в этом долгострое будет поставлен уже через пару недель.

Кроме того, сейчас в области осуществляется капитальный ремонт дорог государственного значения КПП «Николаевка» - Семеновка - Новгород-Северский - Глухов - КПП «Катериновка», Ромны - Липовая Долина - Тростянец - Мезеновка, Вольное - Кролевец и т.п.

Общество Ремонт дорог
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