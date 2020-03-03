За убийство кошки жителю Сум грозит уголовная ответственность По факту уголовного преступления, совершенного жителем города Сумы в соответствии с ч.1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) проводится досудебное расследование.

В Сумской отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась жительница Сум и сообщила, что ее сосед якобы выстрелом из неизвестного оружия, убил ее кошку. Женщина, подбежав к умирающему животному, увидела на теле неподалеку от головы проникающее ранение.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, задокументировали факт правонарушения, и Сумским отделом полиции 16 июля было открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.299 «Жестокое обращение с животными» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 17 000 до 51 000 гривен или ограничение свободы на срок до трех лет.

На днях завершено следствие и направляется в суд еще одно уголовное производство, открытое по признакам ч.1 ст.299 Уголовного кодекса Украины, относительно убийства животного. Как рассказал начальник Сумского отдела полиции Борис Сушицкий: «В начале июля, во двор частного дома в центре города забег чужой кот. Хозяин, находясь в состоянии опьянения, поймал животное, стремясь выгнать со двора, но кот стал вырываться и царапаться. Это изрядно разозлило 58-летнего мужчину, и он с размаху ударил животное о бетонную плитку во дворе. А потом добил палкой. Люди, ставшие свидетелями происшествия, вызвали полицию». Следствие по делу завершено, и оно передается в суд, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.