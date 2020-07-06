На Сумщине полиция разоблачила мужчину в краже коровы Злоумышленник воспользовался возможностью и забрал чужое животное с пастбища.

В Кролевецкое отделение полиции с заявлением об исчезновении крупного рогатого скота обратился житель одного из сел района. Мужчина сообщил, что несколько дней назад с пастбища не вернулась его молодая корова. Поиски животные своими силами результата хозяевам не дали.

Проводя проверку полученной информации, в поле зрения сотрудников полиции попал 30-летний мужчина. Проверяя подозреваемого, полицейские собрали неопровержимые доказательства причастности мужчины к краже животного.

«Оперативно-розыскными мероприятиями удалось установить, что на днях его видели в селе: он вел корову на веревке, хотя сам раньше никогда не держал в своем хозяйстве такой скот. По месту его проживания в хлеву полицейские обнаружили признаки того, что там находилось животное, - комментирует временно исполняющий обязанности начальника Кролевецкого отделения полиции Андрей Демченко, - Понимая, что доказательства, собранные в ходе поисковых действий, указывают именно на него, злоумышленник признался в содеянном. Мужчина пояснил, что, находясь на пастбище, он заметил молодую корову, дождался момента и забрал ее из стада. Скот он сразу продал на бойню, а полученные за нее 10000 гривен потратил».

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде уплаты штрафа или исправительные работы или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.