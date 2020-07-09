На Сумщине в ДТП пострадал 10-летний велосипедист Происшествие произошло 16 июля, в 16:20, на перекрестке двух улиц в одном из сел Бурынского района, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Когда в дежурную часть Бурынского отделения полиции поступило сообщение о столкновении велосипедиста и авто, на место происшествия отправилась следственно-оперативная группа полиции.

Правоохранители опросили 49-летнего водителя машины. По словам мужчины, мальчик на велосипеде врезался в заднюю часть припаркованного на обочине автомобиля. В настоящее время ребенок с травмами головы госпитализирован в Сумскую областную больницу и находится под наблюдением медиков.

«По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст.286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», - комментирует Сергей Бойко, начальник Бурынского отделения полиции. - Оба транспортных средства с места происшествия изъяты. Начато досудебное следствие, в рамках которого выясняются причины и обстоятельства происшествия, которые привели к травмированию ребенка».