На Сумщине в ДТП пострадал 10-летний велосипедист

Когда в дежурную часть Бурынского отделения полиции поступило сообщение о столкновении велосипедиста и авто, на место происшествия отправилась следственно-оперативная группа полиции.
Правоохранители опросили 49-летнего водителя машины. По словам мужчины, мальчик на велосипеде врезался в заднюю часть припаркованного на обочине автомобиля. В настоящее время ребенок с травмами головы госпитализирован в Сумскую областную больницу и находится под наблюдением медиков.
«По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст.286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», - комментирует Сергей Бойко, начальник Бурынского отделения полиции. - Оба транспортных средства с места происшествия изъяты. Начато досудебное следствие, в рамках которого выясняются причины и обстоятельства происшествия, которые привели к травмированию ребенка».
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