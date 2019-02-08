Сумской художественный музей ищет спонсоров для издания альбома к собственному 100-летию

Об этом сообщается на странице Сумского областного художественного музея им. Н.Онацкого в Фейсбуке.
«Уважаемые ценители высокого искусства! К 100-летию основания музея и 145-летию со дня рождения Никанора Онацкого в издательстве «Тритория» уже готовы макеты новых альбомов, издание которых будет стоить 350 000 грн. Сумчане, бизнесмены, депутаты, отзовитесь, ваши имена будут указаны среди спонсоров (т.0542 22-04-81)», - говорится в сообщении.
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