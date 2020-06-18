На Сумщине осталось 5 районов Сумщина получила новые районы. За соответствующее постановление № 3650 сегодня, 17 июля, проголосовали 238 народных депутатов.

Вместо 490 существующих районов в областях образуют 136.

Новое районирование в Сумской области будет таким: Конотопский, Ахтырский, Роменский, Сумской, Шосткинский.

Сумской район (с административным центром в городе Сумы) образовываться в составе территорий Бездрицкой сельской, Верхнесыроватской сельской, Белопольской городской, Ворожбянской городской, Краснопольской поселковой, Лебединской городской, Николаевской поселковой, Николаевской сельской, Миропольской сельской, Нижнесыроватской сельской, Ричкивской сельской, Садовской сельской, Степановской поселковой, Сумской городской, Хотинский поселковой, Юнаковской сельской территориальных громад.

Конотопский район (с административным центром в городе Конотоп) в составе территорий Бочечковской сельской, Бурынской городской, Дубовязовской поселковой, Конотопской городской, Кролевецкой городской, Новослободской сельской, Поповской сельской, Путивльской городской территориальных громад.

Ахтырский район (с административным центром в городе Ахтырка) в составе территорий Боромлянской сельской, Великописаревской поселковой, Грунской сельской, Кириковской поселковой, Камышанской сельской, Ахтырской городской, Тростянецкой городской, Чернетчинской сельской, Чупаховской поселковой территориальных громад.

Роменский район (с административным центром в городе Ромны) в составе территорий Андрияшевской сельской, Вильшанской сельской, Коровинской сельской, Липоводолинской поселковой, Недригайловской поселковой, Роменской городской, Сынивской сельской, Хмелевской сельской территориальных громад.

Шосткинский район (с административным центром в городе Шостка) в составе территорий Березовской сельской, Глуховской городской, Дружбовской городской, Эсманской поселковой, Знобь-Новгородской поселковой, Свесской поселковой, Середина-Будской городской, Шалыгинской поселковой, Шосткинской городской, Ямпольской поселковой территориальных громад.