На Сумщине назначили нового областного архитектора

Роман Грищенко пожелал новому руководителю Департамента успехов на посту и выразил уверенность, что его опыт придаст импульс в работе структуры.
«Задач много. Прочность, надежность и красота - это те принципы, по которым нужно эстетично и технически украшать нашу область», - отметил глава облгосадминистрации.
В свою очередь заместитель главы облгосадминистрации Сергей Пахольчук отметил, что такая должность - это возможность не только проявить свои умения и способности, а главное - возродить былую славу архитектуры Сумщины.
Во время представления Владимир Быков пообещал раскрыть архитектурный и исторический потенциал Сумщины и приложить максимум усилий, чтобы сегодняшняя архитектура была органической, качественной и самое главное - делать окружающую среду комфортным.
Владимир Быков родился 24 июня 1957 года. Имеет профильное образование по специальности «Архитектура», квалификация - архитектор. В 2018 году получил почетное звание «Заслуженный архитектор Украины».
С 1987 года занимал различные должности по профильным образованием. В свое время он уже был главным архитектором Сумской области г. Сумы.
Как стало известно Данкор онлайн из собственных источников, готовится распоряжение главы Сумской ОГА о реорганизации управления градостроительства и архитектуры...
Проект 2000-го года показал бывший главный архитектор Сум Владимир Быков....
Сумской архитектор Владимир Быков, совсем недавно восстановившись в должности главного архитектора города, решил уволиться по собственному желанию....
В Сумах два месяца будут работать два главных архитектора....
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время заседания коллегии поздравил архитектора Владимира Быкова с присвоением звания Заслуженный архитектор Украины....