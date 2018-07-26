На Сумщине назначили нового областного архитектора Глава облгосадминистрации Роман Грищенко представил профильным работникам нового директора областного Департамента градостроительства и архитектуры Владимира Быкова.

Роман Грищенко пожелал новому руководителю Департамента успехов на посту и выразил уверенность, что его опыт придаст импульс в работе структуры.

«Задач много. Прочность, надежность и красота - это те принципы, по которым нужно эстетично и технически украшать нашу область», - отметил глава облгосадминистрации.

В свою очередь заместитель главы облгосадминистрации Сергей Пахольчук отметил, что такая должность - это возможность не только проявить свои умения и способности, а главное - возродить былую славу архитектуры Сумщины.

Во время представления Владимир Быков пообещал раскрыть архитектурный и исторический потенциал Сумщины и приложить максимум усилий, чтобы сегодняшняя архитектура была органической, качественной и самое главное - делать окружающую среду комфортным.

Справка

Владимир Быков родился 24 июня 1957 года. Имеет профильное образование по специальности «Архитектура», квалификация - архитектор. В 2018 году получил почетное звание «Заслуженный архитектор Украины».

С 1987 года занимал различные должности по профильным образованием. В свое время он уже был главным архитектором Сумской области г. Сумы.