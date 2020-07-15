Жительнице Сумщины за кражи и мошенничество дали 4 года Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 35-летней женщины, которая совершила ряд преступлений.

Установлено, что обвиняемая в марте 2020 года была приговорена к реальной мере наказания за то, что обокрала женщину, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения и спала на скамейке. Тогда обвиняемая, кроме украшений, наличных и мобильного телефона, забрала у женщины банковские карты и документы. Поэтом сняла в банкомате средства, а также оформила кредит.

Однако приговор не остановил женщину. Пока длилось время на апелляционное обжалование, она успела обокрасть еще 4 магазина. Из магазинов женщина выносила все, что попадало под руку - бытовые приборы, промышленные товары, духи.

В суде обвиняемый вину свою признала, уверяла, что раскаивается. По решению Конотопского горрайонного суда, с учетом предыдущего приговора, обвиняемого приговорен к 4 годам 1 месяцу лишения свободы (ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 2,3 ст. 357 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры области.