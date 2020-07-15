Замість "Квартал-фесту" Підопригори запрошують на Фестиваль Борщу Фестиваль БОРЩУ – таку нову забаву під відкритим небом на День незалежності України вирішили провести в селі Підопригори Лебединського району.

Село це відоме на всю Україну завдяки іншому фестивалю – КВАРТАЛ-Фест. Але цього року невідомо, чи приїдуть кварталівці зі своїм концертом, чи ні. А люди звикли приїжджати в ці дні в Підопригори. Ось лебединці і вирішили провести свято гордості українців в кулінарії - фестиваль борщу.

Виконуюча обов`язки голови Лебединської райдержадміністрації Оксана Лихина 1 липня вже підписала розпорядження «Про проведення районного культурно-мистецького заходу «Open-air «». В ньому вказується, що цей захід присвячується Дню Державного Прапора України та Дню Незалежності України. А його мета – популяризація, відродження, збереження та вдосконалення давньої традиції українського народу, основи національної гордості українців в кулінарії.

Пройде воно у п`ятницю, 21 серпня. Безумовно, за сприятливоі ситуації навколо пандеміі COVID-19 та з дотриманням усіх санітарних норм.

Організатори планують заповнити цей день великою кількістю різноманітних заходів. З самого ранку приймуть учасників, біля 10-ї - урочисте відкриття, в цей же час майстри народної творчості нададуть можливість кожному помилуватися і за можливості придбати якісь уподобані вироби, а кулінари приступлять до приготування борщу. Звичайно, у кожного кухара буде якійсь свій ексклюзивний рецепт чи якась особлива родзинка у ньому, що перетворить борщ у неповторний і найсмачніший – у когось з реберцями, у іншого – з грибами, треті до борщу подадуть пампушки.

Крім, кулінарного суперництва, на спортивних майданчиках відбудуться різноманітні змагання з різних видів, а на мистецьких сценах розважатимуть учасників свята кращі аматори самодіяльної творчості Лебединщини. І навіть після смакування зварених борщів і нагородження переможців, свято не скінчиться – до пізнього вечора триватимуть різноманітні розважальні програми та танцювальні дискотеки.

Все це буде попереду. Організатори не сумніваються, що цей фестиваль буде не менш успішним попердньому. Нагадаємо, мешканцям Сумщини подібного роду фестиваль дарували в Підопригорах протягом кількох останніх років Квартал-95. Завдяки керівництву та активним мешканцям Лебединського району масштаби заходу набули Всеукраїнського масштабу. Родзинкою цього заходу стало спільне тисячоголосе виконання Державного Гімну та підняття синьо-жовтого прапору. Захід відвідувало щонайменше від 50 тисяч до 150 тисяч мешканців та гостей Сумщини. Приїздили люди із сусідніх регіонів України, навіть із закордону - Грузії, Білорусії та інших країн. І ініціатором цього дійства просто неба, присвяченого Дню Незалежності України та Державного Прапора, був уродженець Лебединщіни, Почесний громадянин м.Лебедина, генерал-полковник Владислав Вікторович Бухарєв.

Не без його сприяння пройдуть святкові заходи і цього року. Будуть на ньому кварталівці чи ні, поки що не відомо. Але теплий та незабутній день організатори обіцяють всім, хто візьме в них участь, пише Тиждень.